33

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет.

Журналист Пирс Морган уточнил, что полиция обнаружила тело Хаттона в собственном доме в Манчестере. Подозрительных обстоятельств смерти нет.

Хаттон выступал в первом полусреднем весе, где в разное время владел тремя поясами (WBA, IBO, IBF). В 2005-м Хаттон победил Константина Цзю в поединке за титул IBF. Бой стал последним в карьере Цзю.

Хаттон провел за профессиональную карьеру 48 боев, выиграв 45 из них (32 – нокаутом). У него лишь три поражения: Флойду Мейвезеру, Мэнни Пакьяо и  Вячеславу Сенченко. В ноябре-2012 Хаттон провел последний поединок (проиграл Сенченко).

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: твиттер Пирса Моргана
logoбокс
logoРикки Хаттон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости бокса в любимой соцсети
Материалы по теме
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ победил Ахмадалиева, Такеи проиграл Медине и другие бои
2545 минут назад
Топурия – Кроуфорду: «Сначала ты называешь меня пьяным, а потом выходишь под мою песню»
13сегодня, 11:14
Канело – о поражении Кроуфорду: «Старался изо всех сил, но не смог понять его стиль»
5сегодня, 10:19
Главные новости
ACA 192: Бакытжанулы против Ерохина, Резников подерется с Манфио и другие бои
17 минут назад
Наойя Иноуэ победил Муроджона Ахмадалиева и сохранил титул абсолютного чемпиона мира во втором легчайшем весе
1036 минут назад
Вечер бокса в Нагое: Иноуэ победил Ахмадалиева, Такеи проиграл Медине и другие бои
2545 минут назад
Топурия – Кроуфорду: «Сначала ты называешь меня пьяным, а потом выходишь под мою песню»
13сегодня, 11:14
Канело – о поражении Кроуфорду: «Старался изо всех сил, но не смог понять его стиль»
5сегодня, 10:19
Искуственный интеллект журнала The Ring посчитал ничью в поединке Канело – Кроуфорд
10сегодня, 10:06Фото
Бетербиев – о победе Кроуфорда над Канело: «Войти в историю как первый боксер, ставший абсолютным чемпионом в трех дивизионах – это по-настоящему выдающееся достижение»
2сегодня, 09:21
Бивол – о поединке Кроуфорда и Канело: «Отличный бой двух легендарных бойцов. Поздравления Теренсу с заслуженной победой!»
2сегодня, 09:03
Сауль Альварес: «Кроуфорд гораздо сильнее Мейвезера»
29сегодня, 07:43
Флойд Мейвезер показал победную ставку на бой Канело – Кроуфорд
9сегодня, 07:32Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Отмыв денег через спорт и криминальная империя – он пытался организовать договорной бой с участием Тайсона
25 августа, 08:23Видео
Игроки БЕТСИТИ определили фаворита боя дю Плесси – Чимаев
16 августа, 11:01Промо
Илья Найшуллер может стать режиссером «Дома у дороги 2» с Джейком Джилленхолом (Deadline)
24 июля, 17:00Кино
Умер Халк Хоган. Ему был 71 год
1824 июля, 16:10
Макс Холлоуэй – Дастин Порье: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита главного боя UFC 318
19 июля, 10:57Промо
Умар Нурмагомедов – о встрече с Ибрагимовичем: «Удалось с ним минут 30-40 пообщаться. Златан много говорит о ментальности. У него очень сильный характер»
116 июня, 12:48
Белал и Валентина Шевченко посетили матч «Монреаля» в НХЛ: «Чемпионы UFC посетили «Белл-Центр»
126 февраля, 12:14Фото
Усман Нурмагомедов посетил матч «Милана» и «Ромы»: «Фантастическая игра»
46 февраля, 12:09Фото
Турнир AKRON FIGHTERS пройдет 7 декабря в Тольятти. Главный бой – Дэвид против Калабекова
6 декабря 2024, 17:30
Кард бойцов и где смотреть Open FC 49
28 ноября 2024, 09:22