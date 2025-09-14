Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер на 47-м году жизни

Экс-чемпион мира по боксу Рикки Хаттон умер в возрасте 46 лет.

Журналист Пирс Морган уточнил, что полиция обнаружила тело Хаттона в собственном доме в Манчестере. Подозрительных обстоятельств смерти нет.

Хаттон выступал в первом полусреднем весе, где в разное время владел тремя поясами (WBA, IBO, IBF). В 2005-м Хаттон победил Константина Цзю в поединке за титул IBF. Бой стал последним в карьере Цзю.

Хаттон провел за профессиональную карьеру 48 боев, выиграв 45 из них (32 – нокаутом). У него лишь три поражения: Флойду Мейвезеру, Мэнни Пакьяо и Вячеславу Сенченко. В ноябре-2012 Хаттон провел последний поединок (проиграл Сенченко).