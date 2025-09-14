Гимнастка Ангелина Мельникова взяла золото на бревне на международном турнире в Париже

Гимнастка Ангелина Мельникова победила на международном турнире в Париже.

Россиянка завоевала золото в финале соревнований FIG World Challenge Cup на бревне (13,500 балла). Второй стала швейцарка Лена Бикель (13,466), третьей – француженка Морган Осиссек‑Реймер (12,800).

В финале в опорном прыжке Мельникова заняла пятое место. Победу в этом виде одержала британка Эбигейл Мартин (14,016 балла), также на подиум попали немка Карина Шенмайер (14,000) и Карла Навас из Панамы (13,883).

Россиянка позже еще выступит в финале вольных упражнений.

Мельниковой 25 лет, она олимпийская чемпионка и чемпионка мира по спортивной гимнастике. В этом году она получила нейтральный статус и участвует в международных стартах впервые с 2021-го.