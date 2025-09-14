  • Спортс
  • Елена Вайцеховская: «Из всех ярких фигуристок, недавно завершивших карьеру, Медведева сумела наиболее органично влиться в новую жизнь»
60

Елена Вайцеховская: «Из всех ярких фигуристок, недавно завершивших карьеру, Медведева сумела наиболее органично влиться в новую жизнь»

Вайцеховская высоко оценила деятельность Медведевой после завершения карьеры.

Накануне в Москве состоялась премьера шоу двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой «Дискотека нулевых на льду».

«Когда-нибудь, я уверена, послеспортивный путь Жени ляжет в основу серьезного исследования: из всех ярких фигуристок, завершивших карьеру не столь давно, она сумела наиболее органично влиться в новую для себя жизнь, продолжая с удовольствием надкусывать ее со всех сторон.

В подобных случаях принято с умным видом рассуждать о том, что спортсменке очень повезло не выиграть Олимпиаду. Завоюй Медведева золото в Пхенчхане, кто знает, захотелось ли бы ей продолжать добиваться разнообразных высот. А так и мотивация на новые свершения сохранилась, и чувство нереализованных намерений продолжает гнать вперед.

Мне же кажется, причина здесь в другом. В самой девушке. Женя как-то призналась, что все ее спортивные успехи состоялись прежде всего благодаря титанической работе, а не какому-то дару свыше. Собственно, и сейчас, за что бы ни бралась фигуристка, в ее действиях прослеживается некий «синдром отличницы»: не просто попробовать что-то новое, но сделать это максимально хорошо.

В своем канале «Бес комментариев» Медведева успела проявить себя как прекрасный журналист. Она любознательна, внимательна, умеет готовиться к беседам и главное – слышать собеседника, относится к людям с большой симпатией и тактом, а это качества, которые обеспечивает не диплом об образовании, а воспитание и желание учиться.

То же самое можно сказать о Медведевой-актрисе. В этом статусе Женя успела поработать в спектаклях Ильи Авербуха, и вряд ли ей было легко. Ведь в роли Кармен заменить пришлось не кого-то, а легендарную олимпийскую чемпионку Татьяну Навку, для которой, собственно, десять лет назад одноименный спектакль и ставился.

Удивительный факт: за Медведеву-фигуристку на Олимпийских играх болели все, кому когда-либо доводилось с ней пересекаться. Евгению в ее послеспортивной жизни обожают все, с кем спортсменка оказывалась в тех или иных проектах, включая не только актерскую среду и шоу-бизнес, но даже столь брутальные виды спорта, как футбол и хоккей. <...> 

Сейчас же мы с удовольствием наблюдаем за тем, как Медведева – уже в самостоятельном статусе режиссера, постановщика и хореографа — перекладывает полученные навыки на свой собственный лед. Она не пытается копировать чужие шоу и не боится ошибаться, пробуя самые невероятные эксперименты», – написала Елена Вайцеховская в колонке для RT.

Медведева – красивый микрофон для Рудковской. Почему она молчала все интервью?

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: RT
ледовые шоу
женское катание
logoЕвгения Медведева
Елена Вайцеховская
logoсборная России
