Анчелотти о календаре: «КЧМ нанес невероятный ущерб игрокам. ФИФА и УЕФА хотят все больше матчей. Сборные пострадают, но ЧМ – единственный турнир, который будет смотреть весь мир»
– Что вы думаете о клубном чемпионате мира?
– Что я думал (вздыхает)? Что спортсменам был нанесен невероятный ущерб. Идея этого турнира неплохая. Но его нужно вписать в календарь.
Однако ФИФА всегда хочет больше матчей, УЕФА хочет больше матчей в Лиге чемпионов, лиги в большинстве своем не хотят сокращать количество команд в чемпионате с 20 до 18, и некоторые федерации хотят даже больше матчей, Суперкубки теперь состоят не из одного матча, а из двух, и к тому же перенесены в Саудовскую Аравию. Так что же нам делать? Потому что делать что-то придется.
– Вы не боитесь, что футбол сборных пострадает больше всех?
– Он пострадает. В конце концов, я считаю, что связь между сборными и клубами очень важна. В Бразилии мы стараемся наладить тесные отношения. Мы регулярно информируем клубы о тренировках их игроков, их состоянии и физических характеристиках, но взамен просим клубы делать то же самое.
– Ваша новая должность, в конечном счете, немного похожа на политическую. Вам практически приходится убеждать крупные европейские клубы отпускать своих игроков.
– Мне не нужно убеждать. Во время встреч с ФИФА они обязаны отпускать нужных мне игроков. В конце концов, я придерживаюсь открытости в отношениях. Если Маркиньос придет ко мне и скажет, что у него проблемы, мы можем поговорить. Если с ним все в порядке, он приедет.
– Разве не проблема, что футбол сборных теряет свое значение?
– Да, важность национального футбола несколько снизилась из-за роста числа соревнований. Но чемпионата мира – нет! Это единственное соревнование, которое будет смотреть весь мир, – сказал главный тренер сборной Бразилии.