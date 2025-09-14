  • Спортс
  Анчелотти о календаре: «КЧМ нанес невероятный ущерб игрокам. ФИФА и УЕФА хотят все больше матчей. Сборные пострадают, но ЧМ – единственный турнир, который будет смотреть весь мир»
Анчелотти о календаре: «КЧМ нанес невероятный ущерб игрокам. ФИФА и УЕФА хотят все больше матчей. Сборные пострадают, но ЧМ – единственный турнир, который будет смотреть весь мир»

Карло Анчелотти высказался о влиянии количества матчей на игроков и сборные.

– Что вы думаете о клубном чемпионате мира?

– Что я думал (вздыхает)? Что спортсменам был нанесен невероятный ущерб. Идея этого турнира неплохая. Но его нужно вписать в календарь.

Однако ФИФА всегда хочет больше матчей, УЕФА хочет больше матчей в Лиге чемпионов, лиги в большинстве своем не хотят сокращать количество команд в чемпионате с 20 до 18, и некоторые федерации хотят даже больше матчей, Суперкубки теперь состоят не из одного матча, а из двух, и к тому же перенесены в Саудовскую Аравию. Так что же нам делать? Потому что делать что-то придется.

– Вы не боитесь, что футбол сборных пострадает больше всех?

– Он пострадает. В конце концов, я считаю, что связь между сборными и клубами очень важна. В Бразилии мы стараемся наладить тесные отношения. Мы регулярно информируем клубы о тренировках их игроков, их состоянии и физических характеристиках, но взамен просим клубы делать то же самое.

– Ваша новая должность, в конечном счете, немного похожа на политическую. Вам практически приходится убеждать крупные европейские клубы отпускать своих игроков.

– Мне не нужно убеждать. Во время встреч с ФИФА они обязаны отпускать нужных мне игроков. В конце концов, я придерживаюсь открытости в отношениях. Если Маркиньос придет ко мне и скажет, что у него проблемы, мы можем поговорить. Если с ним все в порядке, он приедет.

– Разве не проблема, что футбол сборных теряет свое значение?

– Да, важность национального футбола несколько снизилась из-за роста числа соревнований. Но чемпионата мира – нет! Это единственное соревнование, которое будет смотреть весь мир, – сказал главный тренер сборной Бразилии.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
