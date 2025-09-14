У «Зенита» 4 ничьих за 8 туров РПЛ – за весь прошлый чемпионат было 6. Команда Семака трижды выиграла и один раз проиграла

«Зенит» сыграл вничью в половине матчей Мир РПЛ на старте сезона.

В 8-м туре команда тренера Сергея Семака не смогла одолеть «Балтику» на выезде (0:0).

Это уже четвертая ничья «Зенита » в этом сезоне РПЛ . За весь прошлый чемпионат их было шесть.

В остальных матчах петербуржцы одержали три победы и один раз проиграли. Команда идет на 6-м месте с 13 очками, отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 6 баллов.