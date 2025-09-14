«Филадельфия» обменяла Федотова в «Коламбус» на выбор в 6-м раунде драфта-2026

«Филадельфия» обменяла вратаря Ивана Федотова в «Коламбус».

Взамен «Флайерс» получили выбор в шестом раунде драфта НХЛ-2026.

Действующее соглашение 28-летнего вратаря рассчитано до 30 июня 2026 года. Его средняя годовая зарплата (кэпхит) – 3,275 млн долларов.

В прошлом сезоне Иван Федотов провел за «Филадельфию» 26 матчей и одержал 6 побед, отражая 88% бросков при коэффициенте надежности 3,15.