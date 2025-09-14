Севилл взял первое золото чемпионата мира на 100 м в карьере, у Лайлса – вторая медаль
Севилл взял первое золото чемпионата мира на 100 м в карьере.
Ямайский спринтер выиграл чемпионат мира-2025 в Токио с результатом 9,77. Облик Севилл – бронзовый призер ЧМ-2023 в спринтерской эстафете.
Еще один ямаец Кишан Томпсон завоевал серебро – для него это дебютная медаль на ЧМ, до этого он брал серебро на стометровке в Париже-2024.
Американец Ноа Лайлс стал третьим – он выигрывал 100 м на ЧМ-2023, к тому же он является олимпийским чемпионом Парижа-2024.
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
