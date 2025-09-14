Американка Джефферсон выиграла 100 м на ЧМ с результатом 10,61. Только три спортсменки в истории бежали быстрее

Только три спортсменки бежали 100 м быстрее, чем Мелисса Джефферсон на ЧМ-2025.

Джефферсон-Вуден сегодня стала чемпионкой мира с результатом 10,61. Только три спортсменки в истории бежали быстрее: американка Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49 в 1988-м), ямайка Элейн Томпсон (10,54 в 2021-м) и ямайка Шелли-Энн Фрейзер -Прайс (10,60 в 2021-м).