1

Американка Джефферсон выиграла 100 м на ЧМ с результатом 10,61. Только три спортсменки в истории бежали быстрее

Только три спортсменки бежали 100 м быстрее, чем Мелисса Джефферсон на ЧМ-2025.

Джефферсон-Вуден сегодня стала чемпионкой мира с результатом 10,61.

Только три спортсменки в истории бежали быстрее: американка Флоренс Гриффит-Джойнер (10,49 в 1988-м), ямайка Элейн Томпсон (10,54 в 2021-м) и ямайка Шелли-Энн Фрейзер-Прайс (10,60 в 2021-м).

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: Спортс’’
logoМелисса Джефферсон
logoчемпионат мира по легкой атлетике
logoШелли-Энн Фрейзер-Прайс
logoсборная США жен
Элейн Томпсон
Флоренс Гриффит-Джойнер
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости легкой атлетики в любимой соцсети
Материалы по теме
Севилл взял первое золото чемпионата мира на 100 м в карьере, у Лайлса – вторая медаль
446 минут назад
Джефферсон-Вуден впервые в карьере выиграла стометровку на чемпионате мира
553 минуты назад
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Джефферсон и Севилл победили на 100 м, Оллман – в метании диска, Дэвис-Вудхолл – в прыжках в длину, Грессье – на 10 000 м
15755 минут назад
Главные новости
Севилл взял первое золото чемпионата мира на 100 м в карьере, у Лайлса – вторая медаль
446 минут назад
Джефферсон-Вуден впервые в карьере выиграла стометровку на чемпионате мира
553 минуты назад
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Джефферсон и Севилл победили на 100 м, Оллман – в метании диска, Дэвис-Вудхолл – в прыжках в длину, Грессье – на 10 000 м
15755 минут назад
В трансляции чемпионата мира-2025 по легкой атлетике показали флаг России
24сегодня, 11:10Фото
Экс-лыжник Шаров стал чемпионом России в беге на полумарафонскую дистанцию
сегодня, 08:03
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. США лидируют в медальном зачете
вчера, 13:34
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Краузер, Чебет, Данфи и Перес одержали победы, США выиграли микст-эстафету
45вчера, 13:27
Расписание чемпионата мира по легкой атлетике-2025 в Токио: там выступят Дюплантис, Лайлс, Магучих, Ингебригтсен
19вчера, 06:09
Призер ЧМ-2023 Дирибе Велтеджи не выступит на чемпионате мира в Токио. Ее отстранили из-за антидопингового разбирательства
12 сентября, 15:20
Американский бегун Найтон дисквалифицирован на 4 года за стероиды. Он заявлял, что допинг попал в его организм через употребление в пищу бычьего хвоста
3312 сентября, 12:19
Ко всем новостям
Последние новости
РУСАДА в августе получило от спортсменов 14 запросов на терапевтические исключения
18 сентября, 07:14
Депутат Свищев: «Нашим ребятам нужно выходить на подиум с гимном и флагом. Очень надеемся, что в ближайшее время этот вопрос будет решен»
422 августа, 12:37
Тренер копьеметательницы Маркарян: «У Веры травма, из-за которой она вынуждена пропустить весь летний сезон. Но она не думает завершать карьеру»
113 августа, 10:36
WADA вернуло статус соответствия антидопинговому агентству Камеруна
5 августа, 07:36
В Тульской области задержали подозреваемого в убийстве главы колледжа олимпийского резерва и его адвоката
124 июня, 06:45
Дегтярев о контактах с международными федерациями: «Мы эту работу сейчас усиливаем»
39 июня, 13:58
Дмитрий Чернышенко: «По всей России действует более 60 тысяч физкультурно-спортивных клубов. Среди 24 млн тех, кто регулярно там занимается, – 7,5 млн детей»
39 июня, 13:05
Михаил Дегтярев: «Есть проблема поборов в детско-юношеских школах. Восстановление социальной справедливости потребует внесения изменений в законодательство»
89 июня, 11:47
РУСАДА поддержало инициативу о запрете вейпов
34 июня, 15:47
В Общественной палате России представили проект студенческих Игр БРИКС по шести видам спорта
42 июня, 15:04