КХЛ. «Трактор» в гостях у «Сочи», СКА примет «Ладу», «Ак Барс» против «Металлурга», «Спартак» сыграет с «Торпедо», «Северсталь» – с ЦСКА
В FONBET КХЛ пройдут очередные матчи.
FONBET КХЛ
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
