Роберт Левандовски: «Я выиграл все, кроме «Золотого мяча». Верю, что мог бы его получить, но не могу это изменить. В футболе многое зависит от политики»
Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».
«Я выиграл все в своей жизни, кроме «Золотого мяча». Я верю, что мог бы его выиграть, но не могу это изменить. Не чувствую, что стал бы другим футболистом или человеком, если бы получил награду.
В футболе многое зависит от политики – я понимаю, как это работает. Я не собираюсь говорить «нет, я больше не хочу», я не такой человек. Но я не мечтаю о нем. Я теряю сон, думая о «Золотом мяче», – сказал форвард «Барселоны».
