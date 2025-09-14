  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Роберт Левандовски: «Я выиграл все, кроме «Золотого мяча». Верю, что мог бы его получить, но не могу это изменить. В футболе многое зависит от политики»
30

Роберт Левандовски: «Я выиграл все, кроме «Золотого мяча». Верю, что мог бы его получить, но не могу это изменить. В футболе многое зависит от политики»

Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».

«Я выиграл все в своей жизни, кроме «Золотого мяча». Я верю, что мог бы его выиграть, но не могу это изменить. Не чувствую, что стал бы другим футболистом или человеком, если бы получил награду.

В футболе многое зависит от политики – я понимаю, как это работает. Я не собираюсь говорить «нет, я больше не хочу», я не такой человек. Но я не мечтаю о нем. Я теряю сон, думая о «Золотом мяче», – сказал форвард «Барселоны».

«Ювентус» против «Интера» – в Серии А горячее дерби. Кто победит?7142 голоса
ЮвентусЮвентус
Будет ничьясерия А Италия
ИнтерИнтер
Опубликовано: Sports
Источник: The Times
logoРоберт Левандовски
logoБарселона
logoЛа Лига
logoЗолотой мяч
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
1:11 Казахстана – к отставке тренера, 6:0 Испании, Депай – лучший бомбардир Нидерландов. Главное в отборе на ЧМ
218 сентября, 05:50
Левандовски забил 86-й гол за Польшу и вышел на 7-е место по голам на уровне сборных. Лидирует Роналду – 140
277 сентября, 19:52
Цель Роналду – бомбардир Гватемалы. Да, Криш еще не лучший по голам в отборах ЧМ
247 сентября, 16:15
Роналду обошел Месси по голам в отборах ЧМ – 38 против 36. Португалец на один мяч отстает от рекордсмена Руиса из Гватемалы
1606 сентября, 18:15
Главные новости
Чемпионат Испании. «Барселона» примет «Валенсию», «Бетис» в гостях у «Леванте», «Сельта» и «Жирона» сыграли вничью
658 минут назадLive
Фанаты «Челси» скандировали «На ### Стармера» и называли премьера «дрочилой» на матче с «Брентфордом». Раньше политика оскорбляли на матчах сборной Англии
711 минут назад
«Балтика» – «Зенит». Глушенков и Хиль играют. Онлайн-трансляция
2823 минуты назадLive
Чемпионат России. «Зенит» в гостях у «Балтики», ЦСКА сыграет с «Ростовом», «Крылья» победили «Сочи»
139224 минуты назадLive
Жерсон недоволен положением в «Зените» и рассматривает возможность ухода зимой, чтобы попасть в состав Бразилии на ЧМ (BolaVip)
2837 минут назад
Ледяхов о поведении Станковича: «Это все игра на публику. В европейских чемпионатах тренеры не могут так себя вести – знают, что будут санкции»
1352 минуты назад
Каземиро соблюдает строгую диету с рыбой и отсутствием сахара, чтобы поддерживать вес 82,5 кг. Опорник рано ложится спать и пользуется барокамерой, рассказал агент: «Он солдат Аморима»
12сегодня, 13:18
Чемпионат Италии. «Милан» против «Болоньи», «Рома» уступила «Торино», «Аталанта» принимает «Лечче»
55сегодня, 13:01Live
Чемпионат Англии. «Ман Сити» против «МЮ», «Ливерпуль» в гостях у «Бернли»
322сегодня, 13:01Live
«Ман Сити» ужасно стартовал в АПЛ, но принимает «МЮ» в статусе серьезного фаворита
сегодня, 13:00Реклама
Ко всем новостям
Последние новости
Первая лига. СКА и «Челябинск» сыграли 1:1, «Ротор» против «КАМАЗа», «Урал» и «Факел» проведут матчи в понедельник
5024 минуты назадLive
Слот заменил Керкеза на Робертсона на 38-й минуте матча с «Бернли» и что-то объяснял венгру. Он получил карточку за симуляцию на 22-й
329 минут назад
Талалаев перед матчем с «Зенитом»: «Для «Балтики» пауза была вредна – почувствовали запах жареного. Сегодня ребята будут убиваться»
641 минуту назад
«Угальде и Барко были сумасшедшей парой, сейчас какая-то бледная тень. Латиноамериканские игроки подвержены психологии, не всегда заряжены на 100%». Сычев о футболистах «Спартака»
554 минуты назад
Чемпионат Германии. «Санкт-Паули» принимает «Аугсбург», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
3555 минут назадLive
«Крылья Советов» победили в РПЛ впервые за пять матчей – 2:0 с «Сочи». У южан нет побед в лиге
4359 минут назад
Галактионов о Баринове и ЦСКА: «Дима не должен был уходить. «Локо» рассчитывает на него, идут переговоры по продлению контракта. Он настоящий капитан и лидер команды»
3сегодня, 13:19
«Бернли» – «Ливерпуль». Салах, Виртц и Экитике в старте. Онлайн-трансляция
9сегодня, 13:01Live
Чемпионат Франции. «Лилль» принимает «Тулузу», «ПСЖ» Сафонова против «Ланса»
4сегодня, 13:00Live
Глава «ПСЖ» поблагодарил сборную Испании, отпустившую Руиса из-за травмы. Ранее у «Барсы» был конфликт с Испанией из-за Ямаля, у парижан – с Францией из-за Дембеле и Дуэ
1сегодня, 12:59