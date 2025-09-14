Роберт Левандовски: «Я выиграл все, кроме «Золотого мяча». Верю, что мог бы его получить, но не могу это изменить. В футболе многое зависит от политики»

Роберт Левандовски высказался о «Золотом мяче».

«Я выиграл все в своей жизни, кроме «Золотого мяча». Я верю, что мог бы его выиграть, но не могу это изменить. Не чувствую, что стал бы другим футболистом или человеком, если бы получил награду.

В футболе многое зависит от политики – я понимаю, как это работает. Я не собираюсь говорить «нет, я больше не хочу», я не такой человек. Но я не мечтаю о нем. Я теряю сон, думая о «Золотом мяче », – сказал форвард «Барселоны».