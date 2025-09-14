Чемпионат мира по легкой атлетике-2025. Разыграют медали на 100 м у женщин и мужчин, в марафоне у женщин и еще в трех видах
14 сентября на ЧМ по легкой атлетике в Токио разыграют 6 комплектов наград.
Чемпионат мира по легкой атлетике-2025
Токио, Япония
Женщины
Марафон
2:00
Фавориты: Тигст Ассефа, Сутуме Асефа Кебеде (обе – Эфиопия), Перес Джепчирчир (Кения).
Диск
13:10
Фавориты: Валари Оллман (США), Сандра Элкашевич (Хорватия), Йоринде ван Клинкен (Нидерланды), Фэн Бинь (Китай).
Прыжки в длину
14:40
Фавориты: Малайка Михамбо (Германия), Тара Дэвис-Вудхолл (США), Хилари Кпача (Франция).
100 м
16:13
Состав финала определится позднее.
Мужчины
10 000 м
15:30
Фавориты: Бериху Арегави (Эфиопия), Грант Фишер (США), Мохаммед Ахмед (Канада).
100 м
16:20
Состав финала определится позднее.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала финалов – московское. Прямые трансляции – на «Матч ТВ» и «Матч! Арене».
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости