Кобелев о красной Станковича: «Надо наказывать максимально! Он думает, что тут все сойдет ему с рук? Пусть попробует такое поведение в Сербии или Италии»
Сербский специалист получил красную карточку за нецензурные выражения в адрес судьи в матче с «Динамо» (2:2) в Мир РПЛ.
– Станкович несколько матчей терпел, но сорвался и получил красную карточку. Его поведение как-то можно оправдать?
– Что значит «оправдать»? Каким образом?
– Серб заряжен, вовлечен в игру своей команды?
– А другие тренеры не заряжены что ли? Почему именно Станкович себя так ведет? Он может себе позволить такое поведение в Сербии или Италии? Пусть попробует! Если он приехал сюда, тренирует такой клуб, как «Спартак», то должен вести себя соответствующе! А Станкович все время недоволен судьями, апеллирует к ним.
Удалили его – и правильно сделали! Я бы еще раньше его наказал по полной программе. Дисквалифицировал.
– То есть его поведение вас уже напрягает?
– Не то, чтобы напрягает... Просто мы же в своей стране должны соблюдать определенные правила. Так? А тут приезжает Станкович и думает, что все сойдет ему с рук? Да, он был классным футболистом. Никто не спорит. Но сейчас он уже тренер и должен вести себя подобающе.
Считаю, его надо наказывать максимально, потому что такое повторяется уже не в первый раз! – заявил бывший главный тренер «Динамо».