Трамп пообещал «строгие тесты», чтобы исключить допуск трансгендеров к женским соревнованиям Олимпиады-2028

Дональд Трамп пообещал строгие гендерные тесты для участников Олимпиады-2028.

Президент США намерен исключить допуск трансгендеров к женским соревнованиям. Летние Олимпийские игры-2028 пройдут в Лос-Анджелесе.

На пресс‑конференции Трампу задали вопрос, будет ли Минюст США рассматривать возможность предъявления обвинений трансгендерам, участвующим в женских соревнованиях по боксу, и будет ли проводиться тестирование, которое докажет, что спортсменки действительно женщины.

«Тестирование будет очень и очень строгим, и если результат теста окажется неудовлетворительным, их не будет на Олимпиаде», – сказал Трамп, уточнив, что насчет предъявления обвинений ему еще необходимо проконсультироваться с генеральным прокурором Пэм Бонди.