Министерство внутренней безопасности США запостило болид с номером мексиканца О’Уорда на фоне тюрьмы

Власти США использовали номер О’Уорда, чтобы проиллюстрировать задержания.

Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, посвященный программе задержаний в штате Индиана.

На коллаже болид «Индикара » под №5 (номер мексиканского гонщика «Эрроу Макларен » Пато О’Уорда) в цветах ICE, иммиграционной и таможенной полиции, едет по трассе на фоне тюрьмы.

Министерство подписало пост «Speedway Slammer» – так неофициально называют Лагерь Аттербери, военный объект неподалеку от культового автодрома «Индианаполис». Как подтвердили власти, в лагере будут содержаться до тысячи лиц, задержанных ICE.

В «Индикаре» сообщили, что не знали о намерениях министерства, и призвали не использовать интеллектуальную собственность серии в данном контексте.

Фото: соцсети Министерства внутренней безопасности США