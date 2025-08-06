Министерство внутренней безопасности США запостило болид с номером мексиканца О’Уорда на фоне тюрьмы
Министерство внутренней безопасности США опубликовало пост, посвященный программе задержаний в штате Индиана.
На коллаже болид «Индикара» под №5 (номер мексиканского гонщика «Эрроу Макларен» Пато О’Уорда) в цветах ICE, иммиграционной и таможенной полиции, едет по трассе на фоне тюрьмы.
Министерство подписало пост «Speedway Slammer» – так неофициально называют Лагерь Аттербери, военный объект неподалеку от культового автодрома «Индианаполис». Как подтвердили власти, в лагере будут содержаться до тысячи лиц, задержанных ICE.
В «Индикаре» сообщили, что не знали о намерениях министерства, и призвали не использовать интеллектуальную собственность серии в данном контексте.
