Черчесов возглавил «Ахмат». Контракт экс-тренера сборной России – на 3 года

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат».

Грозненский клуб объявил о назначении 61-летнего специалиста на пост главного тренера с контрактом на три года. Ранее «Ахмат» уволил Александра Сторожука после четырех поражений подряд на старте сезона.

«Мы говорим: «Добро пожаловать домой, Станислав Саламович!» – сказано в заявлении «Ахмата».

Сообщалось, что зарплата тренера составит 1,3 млн евро в год .

Черчесов в январе 2025 года ушел из сборной Казахстана. Ранее он работал со сборной России, «Ференцварошем», «Легией», «Спартаком», московским «Динамо» и «Амкаром», а в 2011-2013 годах уже возглавлял грозненский клуб, который тогда назывался «Терек».

В первом матче под руководством нового тренера «Ахмат » сыграет с «Зенитом». Игра 4-го тура Мир РПЛ пройдет 9 августа в Грозном.

Фото: t.me/akhmatgrozny