Кисляк интересен «Галатасараю». Ранее запрос по хавбеку ЦСКА делал «Фенербахче» (Fotomaç)

«Галатасарай» интересуется Матвеем Кисляком.

Как передает Fotomaç, главный тренер турецкой команды Окан Бурук дал «зеленый свет» на этот трансфер. Он высоко оценивает качества 20-летнего полузащитника ЦСКА .

Ранее сообщалось , что в армейский клуб с запросом о трансфере Кисляка обращался «Фенербахче ».

В прошлом сезоне Кисляк поучаствовал в 33 матчах во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 результативную передачу. Его подробная статистика выступлений – здесь .