Тер Стеген решил общаться с «Барсой» только через агента и по-прежнему не намерен подписывать заключение о травме. Клуб ищет возможность передать документ Ла Лиге без автографа немца (3Сat)
Марк-Андре тер Стеген не хочет общаться с «Барселоной» напрямую.
3Cat сообщает, что на фоне ситуации с медицинским заключением голкипер решил прекратить непосредственное взаимодействие с представителями клуба. Общаться с менеджерами по всем темам он поручил своему агенту.
Немец твердо настроен и дальше не подписывать заключение, а клуб ищет возможность направить документ в Ла Лигу без автографа футболиста. При этом, как отмечается, медицинская комиссия все равно не станет рассматривать дело без согласия тер Стегена.
«Барселона» может лишить тер Стегена 35% месячной зарплаты за отказ подписать заключение о травме для комиссии Ла Лиги. Крайняя мера – расторжение контракта
Что «Спартаку» делать со Станковичем?13155 голосов
Заканчивать сейчас
Подождать пару игр
Дать 5 матчей
Не увольнять
Опубликовал: Александр Суряев
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости