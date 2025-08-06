Жена комментатора Гришина опровергла информацию о том, что он был в состоянии алкогольного опьянения перед гибелью

Жена Гришина заявила, что ее супруг не был в состоянии опьянения перед гибелью.

47-летний комментатор Первого канала Александр Гришин погиб в результате несчастного случая на железнодорожной платформе. Его сбила электричка.

ТАСС сообщал, что в момент трагедии Гришин был в состоянии алкогольного опьянения.

«Я не думала никогда, что буду выходить сюда в сторис. Но я хочу особую «благодарность» выразить некоторым журналистам. Не всем. Некоторым, кто распространил непроверенные лживые факты о причинах и обстоятельствах гибели моего супруга.

Вы не узнали о реальных документах, о судебно-медицинской экспертизе, которая у меня на руках, где указано, что нет алкогольного опьянения.

Я тоже журналист. И вы позорите... Потому что вы не думаете о том, что надо проверять факты документально. Не думаете, что вырастет наш ребенок и потом будет читать. «Благодарность» вам», – сказала Анастасия Гришина.