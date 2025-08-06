По факту гибели комментатора Гришина уголовное дело возбуждать не будут (ТАСС)
По факту гибели Александра Гришина не будут возбуждать уголовное дело.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Комментатор фигурного катания на Первом канале погиб в ночь на 5 августа на 48-м году жизни. Его сбил электропоезд.
«Возбуждение уголовного дела не планируется. В данном случае произошло смертельное травмирование электропоездом, которое не носит криминального характера.
Как правило, по таким происшествиям уголовные дела не возбуждаются, за исключением только случаев с несовершеннолетними», – сообщил источник.
Погиб Александр Гришин. Он был голосом фигурного катания последних 10 лет
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости