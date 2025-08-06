Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС («Mash на спорте»)
Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России.
Об этом сообщает «Mash на спорте».
Причиной блокировки стал долг бывший спортсменки перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 283 тысяч рублей.
В конце июня Исинбаевой уже блокировали счета, привязанные к ее ИП, из-за долга в 818 тысяч рублей. В начале июля она выплатила 514 тысяч рублей, и доступ вернули.
Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом уехала из России в 2023 году. Сейчас она живет в Испании.
