Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России из-за долга перед ФНС («Mash на спорте»)

Елене Исинбаевой вновь заблокировали банковские счета в России.

Об этом сообщает «Mash на спорте».

Причиной блокировки стал долг бывший спортсменки перед Федеральной налоговой службой (ФНС) в размере 283 тысяч рублей.

В конце июня Исинбаевой уже блокировали счета, привязанные к ее ИП, из-за долга в 818 тысяч рублей. В начале июля она выплатила 514 тысяч рублей, и доступ вернули.

Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом уехала из России в 2023 году. Сейчас она живет в Испании.