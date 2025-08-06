Профсоюз испанских футболистов поддержал тер Стегена в конфликте с «Барсой». Вратаря заверили, что клуб не имеет права наказывать его

Профсоюз испанских футболистов поддержал тер Стегена в конфликте с «Барселоной».

Сообщалось , что голкипер отказывается подписывать заключение о своей травме, которое «блауграна» намерена передать в комиссию Ла Лиги . Клуб хочет доказать, что восстановление Марка-Андре займет четыре месяца. Это позволило бы зарегистрировать новичка.

Отмечалось, что с разрешения совета директоров каталонский клуб может применить санкции по отношению к немцу. «Барселона » может опираться на действующее коллективное соглашение между Ла Лигой и Ассоциацией испанских футболистов (AFE).

Однако, по данным RAC1, AFE обратилась к вратарю, заверив, что клуб не имеет законного права наказывать его за сложившуюся ситуацию.

Профсоюз сообщил игроку, что любая попытка клуба инициировать дисциплинарные меры будет лишена юридических оснований, особенно с точки зрения законов о защите данных и коллективного договора игроков.

Тер Стеген пока что придерживается своей позиции и не согласился на встречу с руководством клуба.