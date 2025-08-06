Россия сыграет с Катаром в Эр-Райяне 7 сентября
Сборная России сыграет с Катаром на выезде в сентябре.
Команда Валерия Карпина проведет BetBoom товарищеский матч со сборной Катара 7 сентября в городе Эр-Райян на стадионе «Аль-Садд».
Напомним, 4 сентября сборная России сыграет с Иорданией. Город и стадион будут объявлены дополнительно.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: телеграм-канал сборной России
