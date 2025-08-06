Борис Ротенберг-младший: «Мой брат живет хоккеем 24/7, я – футболом. Нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены будут победителями, потому что российский дух не сломать»

Борис Ротенберг-младший рассказал о намерении семьи внести вклад в развитие спорта.

– Ваш отец сказал, что Роман Ротенберг живет хоккеем 24/7. Вы так же считаете?

– Мой брат любит хоккей, живет им 24/7. Я также люблю футбол и живу им 24/7.

Если смотреть стратегически, то нужно поднимать спорт на первое место. Наши спортсмены не имеют возможность выступать на тех соревнованиях, на которых они достойны быть. Я считаю, что они будут победителями, потому что российский дух невозможно сломать. Мы этим занимаемся.

Считаю, что нужно обратить внимание не только на футбол или на хоккей. Если много видов спорта, Россия – это народ талантов, нужно обращаться внимание на все виды спорта.

Так случилось, что мы родились в спортивной семье. Они смогли воспитать в нас принципы, каноны. Еще раз повторю, что мы не идеальные люди, мы можем ошибаться.

Я знаю брата, как он выкладывается, он еще принесет большую пользу российскому хоккею. А я буду стараться не отпускать его слишком далеко. Он хоккей развивает, а я будут развивать футбол. И мы добьемся результатов, – сказал заместитель генерального директора по развитию молодежного футбола «Локомотива ».