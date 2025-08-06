«Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» на «Камп Ноу» при 27000 зрителей после проверок. Городской совет одобрил разделение на 3 этапа 1-й фазы работ на стадионе (Mundo Deportivo)

«Барселоне» разрешат провести первые домашние матчи Ла Лиги на «Камп Ноу».

По информации Mundo Deportivo, городской совет Барселоны разрешил клубу внести изменения в лицензию на строительство и деятельность «Камп Ноу », чтобы допустить 27 000 человек на первый домашний матч Ла Лиги с «Валенсией» 14 сентября.

Первая фаза работ на стадионе была разделена на 3 подэтапа – этап 1a, по завершении которого вместимость составит 27 000 зрителей, этап 1b, который увеличит вместимость до 40 000 зрителей, и этап 1c, после которого на матчи можно будет допускать до 60 000 зрителей.

На 2-м этапе работ, который запланирован на 2026 год, планируется строительство третьего яруса, за счет которого вместимость «Камп Ноу» увеличится до 105 000 человек.

Таким образом, разделение первого этапа работ позволит «Барселоне» получить первую лицензию на частичную заполняемость «Камп Ноу», чтобы открыть стадион к первой домашней игре нового сезона Ла Лиги.

Однако, как отметил исполняющий обязанности мэра Барселоны Жорди Вальс, для получения лицензии «блаугране» необходимо получить сертификат экологического контроля ECA, свидетельство о завершении строительства и окружное разрешение. Таким образом, решение будет принято после проверок, в частности, по вопросам безопасности.