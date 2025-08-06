  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» на «Камп Ноу» при 27000 зрителей после проверок. Городской совет одобрил разделение на 3 этапа 1-й фазы работ на стадионе (Mundo Deportivo)
33

«Барселоне» разрешат сыграть с «Валенсией» на «Камп Ноу» при 27000 зрителей после проверок. Городской совет одобрил разделение на 3 этапа 1-й фазы работ на стадионе (Mundo Deportivo)

«Барселоне» разрешат провести первые домашние матчи Ла Лиги на «Камп Ноу».

По информации Mundo Deportivo, городской совет Барселоны разрешил клубу внести изменения в лицензию на строительство и деятельность «Камп Ноу», чтобы допустить 27 000 человек на первый домашний матч Ла Лиги с «Валенсией» 14 сентября.

Первая фаза работ на стадионе была разделена на 3 подэтапа – этап 1a, по завершении которого вместимость составит 27 000 зрителей, этап 1b, который увеличит вместимость до 40 000 зрителей, и этап 1c, после которого на матчи можно будет допускать до 60 000 зрителей.

На 2-м этапе работ, который запланирован на 2026 год, планируется строительство третьего яруса, за счет которого вместимость «Камп Ноу» увеличится до 105 000 человек.

Таким образом, разделение первого этапа работ позволит «Барселоне» получить первую лицензию на частичную заполняемость «Камп Ноу», чтобы открыть стадион к первой домашней игре нового сезона Ла Лиги.

Однако, как отметил исполняющий обязанности мэра Барселоны Жорди Вальс, для получения лицензии «блаугране» необходимо получить сертификат экологического контроля ECA, свидетельство о завершении строительства и окружное разрешение. Таким образом, решение будет принято после проверок, в частности, по вопросам безопасности.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?12985 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoБарселона
logoКамп Ноу
logoВаленсия
стадионы
logoЛа Лига
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
944 минуты назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
310059 минут назад
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
22сегодня, 04:18
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
8сегодня, 04:05
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
12сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
9сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
30сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
24сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
18вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
5 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
115 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
330 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
4сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
4сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
3сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56
Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
5сегодня, 02:30