«Спартак» не давал Станковичу 5 матчей на исправление ситуации – в клубе не обсуждают кадровые перестановки (Иван Карпов)

«Спартак» не ставил ультиматум Деяну Станковичу.

Ранее журналист Максим Алланазаров написал , что боссы красно-белых недовольны стартом команды в Мир РПЛ и в ближайшее время хотят донести свою позицию до главного тренера. Сообщалось, что руководство клуба оценит работу Станковича в сентябре – ему необходимо исправить ситуацию в течение следующих 5 туров РПЛ . При этом отставка тренера может случиться раньше в случае неудовлетворительных результатов в матчах с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином».

Однако, по данным инсайдера Ивана Карпова, речи о 5 матчах для исправления ситуации не велось. Клуб действительно планирует оценить результаты работы тренерского штаба и Франсиса Кахигао в сентябре на совете директоров.

Как ранее подчеркивал Олег Малышев , сейчас в клубе не обсуждаются кадровые перестановки. Руководство «Спартака » действительно недовольно, что красно-белые занимают 11-е место в таблице чемпионата, и ждет побед в ближайшее время в матчах с «Локомотивом» и «Зенитом».

При этом в клубе не стоит вопрос об отставке тренера в столь категоричной форме, отмечает Карпов.