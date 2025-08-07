Миранчук забил 4 гола в 6 последних матчах за «Атланту». У хавбека 6+3 в 27 играх сезона
Алексей Миранчук забил шестой гол в нынешнем сезоне.
«Атланта», за которую выступает россиянин, обыграла мексиканский «Атлас» (4:1) в третьем матче группового этапа Кубка лиг.
Алексей Миранчук забил гол на 33-й минуте игры. Это его шестой гол в сезоне: 4 в МЛС, 2 – в Кубке лиг. В последних шести матчах россиянин забил четыре мяча.
В общей сложности хавбек забил 6 голов и сделал 3 передачи в 27 матчах сезона во всех турнирах. Его статистику можно посмотреть здесь.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
