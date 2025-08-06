Быстров о детском футболе: «Вместо покупки иностранцев по 30 млн лучше бы манежи построили, через 5 лет выросли бы сильные пацаны. Хоккейные дворцы у нас почему-то по всей стране»
– Главная проблема нашего футбола заключается в том, что мы уделяем очень мало внимания развитию детей. У нас мало хороших академий, мало тренеров. Такой академии, как у «Краснодара», больше ни у кого не будет.
Конечно, у топ-клубов они обязаны быть, а какая ситуация в регионах? В Екатеринбурге есть академия? На весь Урал ни одной, а сколько там детей? Вместо того, чтобы покупать иностранцев по 30 миллионов, лучше бы манежи построили, и через 5 лет выросли бы свои крепкие, сильные пацаны.
Полномасштабных манежей тоже нигде нет. Хоккейные дворцы у нас почему-то по всей стране. Я жил на юге, а там в каждой станице хоккейная коробка. При большом желании можно кататься и заниматься.
С другой стороны, еще и дети стали другие. Если бы в наше время было столько травы, ее бы уже вытоптали и играли. Сейчас же даже там, где есть хорошие поля, мало занимаются футболом.
– Верите ли вы в то, что эта проблема решится?
– Посмотрим, я хочу в это верить. На самом деле РФС много работает над этим вопросом. ЮФЛ – большой шаг в развитии, но только эти шаги мы делаем десятилетиями.
В Испании по 40 лиг, и футбол доступен даже ленивому. У нас, чтобы заниматься футболом, нужно приложить много усилий. К сожалению, не каждый может это делать, – сказал бывший полузащитник сборной России.