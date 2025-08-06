  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Быстров о детском футболе: «Вместо покупки иностранцев по 30 млн лучше бы манежи построили, через 5 лет выросли бы сильные пацаны. Хоккейные дворцы у нас почему-то по всей стране»
76

Быстров о детском футболе: «Вместо покупки иностранцев по 30 млн лучше бы манежи построили, через 5 лет выросли бы сильные пацаны. Хоккейные дворцы у нас почему-то по всей стране»

Владимир Быстров призвал развивать детско-юношеский футбол.

– Главная проблема нашего футбола заключается в том, что мы уделяем очень мало внимания развитию детей. У нас мало хороших академий, мало тренеров. Такой академии, как у «Краснодара», больше ни у кого не будет.

Конечно, у топ-клубов они обязаны быть, а какая ситуация в регионах? В Екатеринбурге есть академия? На весь Урал ни одной, а сколько там детей? Вместо того, чтобы покупать иностранцев по 30 миллионов, лучше бы манежи построили, и через 5 лет выросли бы свои крепкие, сильные пацаны.

Полномасштабных манежей тоже нигде нет. Хоккейные дворцы у нас почему-то по всей стране. Я жил на юге, а там в каждой станице хоккейная коробка. При большом желании можно кататься и заниматься.

С другой стороны, еще и дети стали другие. Если бы в наше время было столько травы, ее бы уже вытоптали и играли. Сейчас же даже там, где есть хорошие поля, мало занимаются футболом.

– Верите ли вы в то, что эта проблема решится?

– Посмотрим, я хочу в это верить. На самом деле РФС много работает над этим вопросом. ЮФЛ – большой шаг в развитии, но только эти шаги мы делаем десятилетиями.

В Испании по 40 лиг, и футбол доступен даже ленивому. У нас, чтобы заниматься футболом, нужно приложить много усилий. К сожалению, не каждый может это делать, – сказал бывший полузащитник сборной России.

Что «Спартаку» делать со Станковичем?13086 голосов
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sport24
logoВладимир Быстров
logoПервая лига
logoУрал
детский футбол
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoРФС
logoЮношеская футбольная лига
детский хоккей
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Быстров о лимите: «Формат «5+10» вообще отличный. Самое время больше вкладывать в детский футбол и меньше в легионеров. Зачем они нужны? Пять и так купят на сдачу»
1585 августа, 17:04
Быстров о Заболотном: «Спартак» не имеет права делать такой трансфер. С ним клуб не будет бороться за чемпионство. На этой позиции должен быть двухметровый иностранец»
3730 июля, 08:38
Быстров о Денисове: «Он ни под кого не подстраивается, имеет позицию. Кто должен становиться тренером, если не такие люди? У нас большинство подхалимы – мало тех, кто говорит как есть»
1717 июля, 09:48
Главные новости
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
1049 минут назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
3101сегодня, 05:05
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
26сегодня, 04:18
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
8сегодня, 04:05
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
13сегодня, 03:59
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
10сегодня, 03:43
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
32сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
24сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
18вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
110 минут назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
120 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
335 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
4сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
4сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
3сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56
Рабьо о трансферах 19-летних игроков в Саудовскую Аравию: «Для меня это немыслимо. Хочу играть в лучших европейских турнирах»
5сегодня, 02:30