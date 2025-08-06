Все три медийных клуба прошли во 2-й раунд Кубка России. Год назад было так же

Все три представителя медиафутбола преодолели первый раунд Фонбет Кубка России.

«Амкал» с блогерами и артистами в составе одолел «Квант» (3:1) и вышел на «Калугу». Первый гол забил стример Парадеевич.

«БроукБойз » обыграли «Орел» (3:2) и вышли на курский «Авангард».

2Drots прошли владимирское «Торпедо» (1:0). В следующем раунде команда сыграет с «Космосом».

В прошлом розыгрыше Кубка участвовали эти же медийные команды и тоже все прошли первый раунд.

Рекорд для медийных клубов – четвертый раунд. 2Drots дошли до этой стадии в 2024-м, где вылетели от «Химок» (0:2). В 2025-м этот результат повторил «Амкал », там же проиграл «Алании» (0:1).

Единственным медиаклубом, не прошедшим первый раунд Кубка, остается «Родина Медиа», которая вылетела от вологодского «Динамо» (0:3) в 2023-м.