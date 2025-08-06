Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»

Александр Мостовой высказался об ужесточении лимита на легионеров.

Сейчас в заявке клубов РПЛ может быть не более 13 легионеров, на поле могут находиться не более восьми. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев Дегтярев назвал оптимальным вариант – 5 иностранцев на поле и 10 в заявке.

«Однозначного ответа по лимиту никто никогда не даст. Было множество разных примеров. В Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке.

Я много раз говорил, что паспорт в футбол не играет – играют живые люди. Если ты сильнее, какая мне разница, какой паспорт? Кто мешает российским футболистам быть лучшими в команде? Кому-то лимит поможет, кому-то – нет. Единого мнения не будет.

Простой пример – «Краснодар ». Галицкий мечтал, чтобы в его клубе играли 11 российских игроков. Один раз выиграли чемпионат – в составе 10 иностранцев и еще пять на замене.

Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть. Кто мешает? Батраков в «Локомотиве » сильнее – он играет», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России.