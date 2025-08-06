  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»
184

Мостовой о лимите: «В СССР не было легионеров, а наш футбол был в порядке. Кто мешает россиянам быть лучшими в команде? Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть»

Александр Мостовой высказался об ужесточении лимита на легионеров.

Сейчас в заявке клубов РПЛ может быть не более 13 легионеров, на поле могут находиться не более восьми. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярев Дегтярев назвал оптимальным вариант – 5 иностранцев на поле и 10 в заявке.

«Однозначного ответа по лимиту никто никогда не даст. Было множество разных примеров. В Советском Союзе не было легионеров, а наш футбол был в порядке.

Я много раз говорил, что паспорт в футбол не играет – играют живые люди. Если ты сильнее, какая мне разница, какой паспорт? Кто мешает российским футболистам быть лучшими в команде? Кому-то лимит поможет, кому-то – нет. Единого мнения не будет.

Простой пример – «Краснодар». Галицкий мечтал, чтобы в его клубе играли 11 российских игроков. Один раз выиграли чемпионат – в составе 10 иностранцев и еще пять на замене.

Ты будь сильнее Кордобы – будешь играть. Кто мешает? Батраков в «Локомотиве» сильнее – он играет», – сказал бывший полузащитник «Спартака» и сборной России. 

Что «Спартаку» делать со Станковичем?12933 голоса
Заканчивать сейчасСпартак
Подождать пару игрСпартак
Дать 5 матчейСпартак
Не увольнятьДеян Станкович
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Чемпионат»
лимит на легионеров
logoСергей Галицкий
logoЛокомотив
logoАлексей Батраков
logoАлександр Мостовой
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logoЧемпионат.com
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Гаджиев против ужесточении лимита: «Интрига может потеряться. Лучшие игроки могут оказаться в двух-трех клубах»
346 августа, 05:00
Непомнящий об ужесточении лимита: «Есть смысл, когда мы в изоляции. Зачем нужны иностранцы, особенно средней руки, если не играем в еврокубках?»
956 августа, 03:00
Газизов про ужесточение лимита: «Во время блокады нашего футбола – рановато. Российских игроков высокого уровня не так много, один‑два клуба будут их собирать. Будет тяжелее»
155 августа, 19:02
Главные новости
Суперкубок Англии. «Ливерпуль» против «Кристал Пэлас». Онлайн-трансляция начнется в 17:00
841 минуту назад
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Оренбурга», «Динамо» сыграет с «Сочи»
310056 минут назад
Станкович о 2:4 с «Локо»: «Победила команда, которая больше этого хотела. «Спартак» пропустил голы, которых можно было избежать»
21сегодня, 04:18
«Спартак» и «Зенит» проиграли, «Ахмат» Черчесова, ЦСКА и «Локо» победили, Батраков сделал хет-трик, бегунья Ермакова потеряла сознание после победы, «МЮ» купил Шешко и другие новости
8сегодня, 04:05
Соболев о 0:1 с «Ахматом»: «Зениту» не хватило хорошего завершения. После гола они играли от обороны и начали удерживать счет»
12сегодня, 03:59
Умяров о 3 матчах без побед в РПЛ: «Для «Спартака» это кризис. Нужно выбираться как можно скорее»
29сегодня, 02:46
Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». У хавбека 7+3 в 28 играх сезона
24сегодня, 01:50
«Аль-Наср» Роналду и Иньиго подписали контракт на год. 34-летний защитник покинул «Барсу» свободным агентом
14сегодня, 01:22Фото
«Реал» использует данные о разнице температур разных участков тела игроков для предотвращения травм. На клуб работают сооснователи ИИ-стартапа ThermoHuman
18вчера, 22:02
Семак о доверии руководства «Зенита»: «Это к ним вопрос. Задайте его, вам скажут. Я же не могу за них отвечать»
104вчера, 22:02
Ко всем новостям
Последние новости
«Сочи» – «Динамо». Онлайн-трансляция начнется в 18:00
2 минуты назад
Товарищеские матчи. «Челси» против «Милана», «Ювентус» в гостях у «Боруссии», «Аль-Наср» Роналду сыграет с «Альмерией»
112 минут назад
Садулаев об 1:0 с «Зенитом»: «Черчесов мотивировал «Ахмат», добавил характера. У них хорошая команда, но мы знали, что победим»
227 минут назад
«Оренбург» – «Краснодар». Онлайн-трансляция начнется в 15:30
1сегодня, 04:58
Месси не сыграет с «Орландо», сообщил Маскерано: «Было бы безумием рисковать – впереди еще много матчей. Вскоре он вернется в строй»
4сегодня, 04:47
Первая лига. «Урал» в гостях у «Енисея», СКА примет «Чайку», «Торпедо» и «Факел» проведут матчи в понедельник
8сегодня, 04:25
«Милан» готов арендовать Хейлунда за 6 млн евро с опцией выкупа за 45 млн. Форвард не хочет уходить из «МЮ» (Фабрицио Романо)
9сегодня, 03:43
Батраков о том, что во втором сезоне будет сложнее: «Ко мне привыкли еще в первом. Как работал, так и продолжаю работать. Задача футболиста – прогрессировать»
4сегодня, 03:27
Пономарев о старте ЦСКА: «Продолжат в том же духе – завоюют чемпионство. Они не отступят, словно акулы почувствовали кровь»
3сегодня, 03:14
МЛС. Гол Миранчука принес «Атланте» ничью против «Монреаля», «Канзас Сити» Шапи проиграл «Сан-Диего», «Интер Майами» без Месси встретится с «Орландо» в ночь на понедельник
6сегодня, 02:56