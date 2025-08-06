«Зенит» отдал Ахметова «Крыльям» в аренду. У Ильзата 7 игр в РПЛ за полтора года
Ильзат Ахметов перешел в «Крылья Советов».
Самарский клуб объявил о подписании полузащитника «Зенита» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца нынешнего сезона.
Ахметов перешел в «Зенит» в начале 2024 года и с тех пор провел в Мир РПЛ всего 7 матчей: 2 – в сезоне-2023/24, 5 – в сезоне-2024/25.
Подробно со статистикой бывшего игрока сборной России можно ознакомиться здесь.
Ахметов будет получать 2,5 млн рублей в месяц в «Крыльях». Остальную часть зарплаты покроет «Зенит» (Иван Карпов)
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Крыльев Советов»
