  • «Спартак» оценит работу Станковича в сентябре, тренеру дали 5 матчей на исправление ситуации в РПЛ. Серб готов отказаться от полной неустойки при увольнении (Максим Алланазаров)
Деян Станкович готов отказаться от неустойки в случае увольнения из «Спартака».

По информации журналиста Максима Алланазарова, боссы красно-белых недовольны стартом команды в Мир РПЛ и в ближайшее время хотят донести свою позицию до главного тренера. В частности, руководству «Спартака» не нравится реакция Станковича на поражения – поведение, критика игроков, спортивного блока и судей.

Сообщается, что руководство «Спартака» оценит работу Станковича в сентябре – ему необходимо исправить ситуацию в течение следующих 5 туров РПЛ. При этом отставка тренера может случиться раньше в случае неудовлетворительных результатов в матчах с «Локомотивом», «Зенитом» и «Рубином».

В случае увольнения Станковича клуб в первую очередь рассмотрит назначение иностранного специалиста.

Также отмечается что на одной из последних встреч с руководством Станкович заявил, что не будет претендовать на всю сумму неустойки в случае расторжения контракта. Ожидается, что следующая встреча должна состояться после матча с «Локомотивом», который пройдет 9 августа.

В трех первых турах нового сезона РПЛ «Спартак» набрал 4 очка и занимает 11-е место в таблице.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: телеграм-канал Максима Алланазарова
