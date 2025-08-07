«Интер Майами» вышел в плей-офф Кубка лиг, обыграв «Пумас» (3:1) без Месси. Де Поль впервые забил за клуб, Суарес сделал 1+2

«Интер Майами» вышел в следующий раунд Кубка лиг.

Команда тренера Хавьера Маскерано обыграла «Пумас » (3:1) в матче третьего тура группового раунда турнира.

В этой игре первый гол за «Интер Майами» забил полузащитник Родриго Де Поль . Нападающий Луис Суарес отметился забитым мячом с пенальти, а также сделал две результативные передачи. Лионель Месси пропустил матч из-за травмы.

Таким образом, клуб из Флориды выиграл три из трех игр на групповом этапе – прежде команда также обыграла «Атлас» (2:1) и «Некаксу» (3:2, по пенальти).

Набрав 8 очков в 3 матчах, «Интер Майами » вышел в плей-офф Кубка лиг и сыграет в четвертьфинале.