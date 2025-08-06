Комментатор «Матч ТВ» Крестинин о том, что назвал штаб Семака «нашим тренерским штабом» в матче с ЦСКА: «Недопустимая оговорка. Я из Петербурга, поэтому ассоциирую «Зенит» как клуб из родного города»

Комментатор «Матч ТВ» Крестинин высказался об оговорках о «Зените» в эфире.

Михаил Крестинин, комментируя матч 3-го тура Мир РПЛ между «Зенитом » и ЦСКА (1:1), охарактеризовал главного тренера петербуржцев Сергея Семака и его помощников как «наш тренерский штаб». В марте комментатор назвал «Зенит» «нашей командой» в игре с «Рубином».

– Как относитесь к критике после матча «Зенита» и ЦСКА?

– Все мои оправдания будут выглядеть ничтожными. Была допущена недопустимая оговорка.

Я из Санкт-Петербурга, поэтому ассоциирую команду из Питера как клуб из моего родного города. Конечно, это недопустимо в эфире. Я могу только принести извинения болельщикам ЦСКА за подобное.

Я не грыз ногти, ожидая гола «Зенита», всегда остаюсь профессионалом. Данная оговорка не являлась маркером моего пристрастного отношения к одной из команд. Все из-за географического принципа.

В дальнейшем сделаю все возможное, чтобы подобные оговорки больше не звучали в эфире. Сам себя корю гораздо больше, чем об этом пишут в медиа.

– Еще в прошлом сезоне вы назвали «Зенит» «нашей командой» во время игры с «Рубином». Тоже корили себя?

– Ну, конечно. Я корил себя после той игры. Это непрофессионально. Мы можем ошибаться, но это не снимает ответственности, – сказал Крестинин.