УАФ призвала ФИФА, УЕФА и АФК не допустить матча Иордании с Россией в Москве

Украина выступила против участия Иордании в матче против России в сентябре.

Украинская ассоциация футбола сообщила, что обратилась в ФИФА, УЕФА, АФК и Иорданскую футбольную ассоциацию с призывом не допускать матчей против российских команд – как клубов, так и сборных.

«УАФ выражает особую обеспокоенность в связи с уже состоявшимися или анонсированными матчами: 21 января 2025 – товарищеский матч между российским «Зенитом» и национальной сборной Иордании в Катаре; 26 февраля 2025 года – матч между женскими сборными России и Иордании в ОАЭ.

Наибольшее беспокойство вызывает матч мужских национальных сборных, запланированный в Москве», – говорится в сообщении с указанием на то, что проведение игр на территории России «неприемлемо».

«Украинская ассоциация футбола призывает все стороны немедленно принять соответствующие меры, чтобы не допустить дальнейших нарушений [связанных с отстранением России] решений ФИФА и УЕФА», – отмечается в публикации на сайте футбольного органа.

РФС подтвердил, что Россия сыграет с Иорданией 4 сентября. Матч пойдет в рейтинг ФИФА

