Хачанов отыграл матчбол у Зверева и второй раз вышел в финал «Мастерса»

Карен Хачанов вышел в финал «Мастерса» в Торонто.

Он обыграл Александра Зверева – 6:3, 4:6, 7:6(4). При счете 5:6 россиянин отыграл матчбол на подаче.

Хачанов впервые в этом сезоне обыграл соперника из топ-10. В целом его баланс против десятки теперь составляет 16:55.

Россиянин второй раз в карьере вышел в финал «Мастерса». Первый был в Париже в 2018-м, где он выиграл титул.

За трофей в Канаде он поборется с Тэйлором Фрицем или Беном Шелтоном .

