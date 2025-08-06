«ПСЖ» сообщил Сафонову, что он не будет основным вратарем. Клуб может отдать россиянина в аренду или продать (Sport24)
Об этом сообщает Sport24.
«ПСЖ» дал Сафонову понять: если он хочет постоянную игровую практику – может рассмотреть вариант с отъездом. Обсуждается как аренда на сезон, так и полноценный трансфер, в том числе в клубы Лиги 1.
Если Матвей решит остаться, то будет бороться лишь за статус второго номера. Сейчас он взял паузу на размышление, а клуб анализирует предложения по аренде и продаже.
Сафонов есть в списке на усиление позиции голкипера у «Галатасарая», но приоритетом для турецкого клуба остаются Алиссон и Эдерсон», – сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Сафонов перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» за 20 миллионов евро в 2024 году. В составе парижского клуба российский вратарь провел 17 матчей и пропустил 13 голов. Он завоевал 4 трофея с парижанами, в том числе Лигу 1 и Лигу чемпионов.