Евгения Медведева: «Я очень долго ждала и искала любовь. Сейчас – именно то, чего я ждала много лет»

Медведева рассказала, как на нее повлияли отношения с Гайнутдиновым.

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов начали встречаться в этом году. 

– Говорят, что отличить настоящую любовь от заблуждения легко. Настоящая любовь делает нас лучше.

Медведева: Это правда. Я чувствую, что человек меня любит, и начинаю любить себя еще больше, у меня появляются силы, я хочу что-то делать, хочу работать над собой... Например, тщательнее следить за своим здоровьем.

Я начала искусством интересоваться. Хотя, казалось бы, я спортсменка, а мы, в принципе, очень далеки от искусства, несмотря на то что я «Анну Каренину» катала и другую классику. Мы не особо в искусстве – мы в спорте. А когда уходим из спорта, немножко теряемся.

У меня был такой период, когда я интересовалась только трендами: модная одежда, музыка. Не могу сказать, что была поверхностной, но при этом просто искала свои интересы. Сейчас я понимаю, что мне действительно интересно сходить в театр или музей.

Оказывается, я обожаю музеи! Причем сам Ильдар не очень любит много по ним ходить. Но пока он репетировал, пока был занят на спектаклях, в Италии я обошла все музеи, ездила в соседние города... В один день, например, увидела «Давида» Микеланджело и Пизанскую башню.

То есть я села на поезд, съездила в Пизу, посмотрела на Пизанскую башню, вернулась обратно во Флоренцию, а на пять вечера у меня был забронирован билет в Академию, смотреть на «Давида». Я бы никогда в жизни не подумала, что буду так скакать по музеям. На все это меня вдохновил Ильдар.

– Ильдар, а как Женя вас изменила?

Гайнутдинов: Думаю, я стал лучше. Эти отношения и на мое творчество повлияли очень сильно. Появились новые краски, новые мысли. Я как-то стал по-другому относиться к тому, что делаю, стал сильней и уверенней, когда работаю на сцене...

– Знаю, что Ильдар учился в школе при Даниловом монастыре, что он очень верующий и религиозный. И я помню интервью, которое вы, Евгения, давали в прошлом году. Вы говорили о том, что хотите найти путь к Богу. Мне кажется, что вы с Ильдаром и для этого тоже объединились...

Медведева: Это правда. Сто процентов, его духовность сыграла большую роль в моих чувствах. Мои отношения с религией и с Богом достаточно интимная тема, но точно могу сказать, что ждала человека, который поможет найти ответы на мои вопросы, связанные именно с религией. И Ильдар – тот самый человек, который взял меня за руку и отвел в храм.

И для меня это действительно было важно, а сейчас я мелкими шажками, в каком-то своем ритме, познаю что-то новое для себя в плане религии. Не с места в карьер, конечно, но стараюсь в комфортном и безопасном темпе идти туда, куда ведет меня моя душа. Ильдар мне в этом помогает всячески.

Мы вместе на крупные праздники ходим. Вот в это Рождество впервые в жизни я стояла ночную службу. Это прямо большой шаг для меня был, много разных эмоций я испытала. В одиночку я точно не решилась бы. Мне нужна поддержка. А теперь у меня ощущение, что все наконец-то стало правильно.

– Евгения, вы молились об этой любви? Я не собиралась задавать такой вопрос, но он как-то сам родился...

Медведева: Да... Я очень долго ждала и искала любовь. Это правда. У меня есть давние подружки, они сейчас наблюдают за тем, как я меняюсь, за тем, как я живу, и они говорят, что это именно то, чего я ждала очень много лет.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: 7 Дней
