Флик лишит тер Стегена капитанства по указанию руководства «Барселоны» (3Cat)
Марк-Андре тер Стеген больше не будет капитаном «Барселоны».
Как сообщает 3Cat, руководство клуба распорядилось лишить голкипера повязки, главный тренер Ханс-Дитер Флик должен будет произвести смену капитана.
Такое решение связано с отказом немца подписать заключение о его травме, необходимое для передачи комиссии Ла Лиги. «Барселона» решила завести дисциплинарное дело в отношении вратаря, и руководство считает, что футболист в подобной ситуации не может оставаться лицом команды.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: 3Cat
