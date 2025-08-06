Флик лишит тер Стегена капитанства по указанию руководства «Барселоны» (3Cat)

Марк-Андре тер Стеген больше не будет капитаном «Барселоны».

Как сообщает 3Cat, руководство клуба распорядилось лишить голкипера повязки, главный тренер Ханс-Дитер Флик должен будет произвести смену капитана.

Такое решение связано с отказом немца подписать заключение о его травме, необходимое для передачи комиссии Ла Лиги . «Барселона » решила завести дисциплинарное дело в отношении вратаря, и руководство считает, что футболист в подобной ситуации не может оставаться лицом команды.

Тер Стеген против «Барселоны»: Марку уже не стать легендой