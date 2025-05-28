Мбаппе признан игроком сезона в «Реале». Килиан стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и выиграл «Золотую бутсу» в первый год в «Мадриде»

Килиан Мбаппе признан лучшим игроком сезона в «Реале».

Нападающий получил награду по итогам сезона-2024/25, который стал для него дебютным в составе мадридского клуба.

«Это радость и большой момент для меня. Хочу поблагодарить всех болельщиков «Реала» и людей, которые голосовали за меня. Первый сезон в Испании стал для меня новым опытом как для игрока и личности.

Когда я приехал, мне пришлось адаптироваться к команде, стране, новому языку и культуре. Сейчас я чувствую себя великолепно, и это видно на поле. Я очень счастлив в «Реале», – сказал Мбаппе.

В прошедшем сезоне Мбаппе отметился 43 голами за «Реал» в 56 матчах во всех турнирах. Килиан стал лучшим бомбардиром Ла Лиги и обладателем «Золотой бутсы» .

Фото: realmadrid.com