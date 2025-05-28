«Ливерпуль» поборется с «Челси» за подписание Экитике. «Айнтрахт» требует 100 млн евро за 22-летнего форварда
«Ливерпуль» включился в борьбу за подписание Юго Экитике.
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, мерсисайдцы провели переговоры о трансфере форварда «Айнтрахта». В Экитике заинтересованы главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот и директор клуба Майкл Эдвардс.
Главным конкурентом «Ливерпуля» за подписание 22-летнего француза считается «Челси». На данный момент «Айнтрахт» не получал официальных предложений. Отмечается, что гендиректор франкфуртцев Маркус Креше установил цену на Экитике на уровне 100 млн евро.
«Краснодар» – чемпион. Вы рады?70209 голосов
Да 🤩
Нет 😢
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости