«Локомотив» и Вера согласовали контракт. Хавбек расторгнет соглашение с «Химками» («Чемпионат»)
Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив».
По информации «Чемпионата», железнодорожники согласовали условия личного контракта с 28-летним полузащитником. Соглашение будет рассчитано на 3-4 года – Вера подпишет его после расторжения контракта с «Химками».
В сезоне-2024/25 Вера отметился 7 голами и 4 ассистами в 30 матчах за «Химки» в Мир РПЛ. Подробную статистику аргентинца можно найти здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Чемпионат»
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