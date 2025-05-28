«Локомотив» и Вера согласовали контракт. Хавбек расторгнет соглашение с «Химками» («Чемпионат»)

Лукас Вера близок к переходу в «Локомотив».

По информации «Чемпионата», железнодорожники согласовали условия личного контракта с 28-летним полузащитником. Соглашение будет рассчитано на 3-4 года – Вера подпишет его после расторжения контракта с «Химками».

В сезоне-2024/25 Вера отметился 7 голами и 4 ассистами в 30 матчах за «Химки » в Мир РПЛ . Подробную статистику аргентинца можно найти здесь .