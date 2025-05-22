Чемпионат России по гандболу. Финал. ЦСКА обыграл «Зенит» и сравнял счет в серии, «Чеховские медведи» завоевали бронзу
ЦСКА обыграл «Зенит» во 2-м матче финала чемпионата России по гандболу.
«Чеховские медведи» в двух матчах обыграли клуб «Виктор» и завоевали бронзовые медали турнира.
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Финал
15 мая
Зенит Санкт-Петербург – ЦСКА – 30:28 (18:15)
22 мая
ЦСКА – Зенит Санкт-Петербург – 32:30 (14:11)
Счет в серии: 1-1.
28 мая
Зенит Санкт-Петербург – ЦСКА – 18.00
Серия за 3-е место
15 мая
Чеховские медведи – Виктор – 29:24 (19:11)
21 мая
Виктор – Чеховские медведи – 22:27 (11:12)
Счет в серии: 0-2.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское. Серия ведется до двух побед. Прямая трансляция – на «Матч! Арене».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’’
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