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  • МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Монреалем», гол и ассист Миранчука помогли «Атланте» одолеть «Орландо»
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МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Монреалем», гол и ассист Миранчука помогли «Атланте» одолеть «Орландо»

В МЛС прошли очередные матчи.

В ночь на четверг «Интер Майами» обыграл «Монреаль Импэкт» (4:2), на счету Лионеля Месси и Луиса Суареса по 2 гола и 1 ассисту.

«Атланта Юнайтед» одолела дома «Орландо Сити» (3:2), Алексей Миранчук набрал 1+1.

МЛС

Регулярный чемпионат

МЛС. Регулярный чемпионат
28 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Атланта Юнайтед
Завершен
3 - 2
Орландо Сити
Матч окончен
90’
+7’
Шлегель   Магуайр
Лобжанидзе   Кобб
90’
+7’
  Тиаре
90’
+5’
90’
+3’
Гальесе
90’
+1’
Атуэста
84’
Pareja Gómez
  Слиш
83’
Абрам   Москера
82’
Торрес
82’
80’
Ramiro Enrique Paz   Тоурхалльссон
Клих
79’
77’
Араухо
74’
Охеда   Атуэста
74’
Ангуло   Смит
73’
Пашалич   Муриэль
Edwards   Клих
68’
Эрнандес   Амадор
68’
Латте-Лат   Тиаре
68’
Слиш
63’
2тайм
Перерыв
32’
  Ramiro Enrique Paz
  Миранчук
19’
4’
  Араухо
Атланта Юнайтед
Гьюзан, Эрнандес, Лобжанидзе, Абрам, Уильямс, Edwards, Торрес, Слиш, Миранчук, Латте-Лат, Альмирон, Хибберт, Кобб, Моралес, Амадор, Бреннан, Клих, Москера, Reilly, Тиаре
Запасные: Москера, Хибберт, Амадор, Клих, Reilly, Моралес, Бреннан, Тиаре, Кобб
1тайм
Орландо Сити:
Гальесе, Брекало, Янссон, Шлегель, Freeman, Ангуло, Gerbet, Араухо, Пашалич, Охеда, Ramiro Enrique Paz, Otero, Рафаэл Сантос, Смит, Атуэста, Abdul Shakur Mohammed, Zakaria Taifi, Тоурхалльссон, Магуайр, Муриэль
Запасные: Москера, Хибберт, Амадор, Клих, Reilly, Моралес, Бреннан, Тиаре, Кобб
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МЛС. Регулярный чемпионат
28 мая 23:30, Chase Stadium
Интер Майами
Завершен
4 - 2
Монреаль Импэкт
Матч окончен
90’
+2’
  Loturi
  Месси
87’
80’
Кэмпбелл   Álvarez Amador
74’
  Sealy
  Суарес
71’
Альенде   Пико
70’
Сеговия   Кремаски
70’
70’
Салиба   Yuri Aleksandr Guboglo
  Суарес
68’
Мартинес
61’
60’
Neal   Jules-Anthony Vilsaint
58’
Кэмпбелл
Сеговия
54’
Авилес   Фалькон
46’
46’
Вриони   Кларк
46’
Пирс   Пьет
2тайм
Перерыв
Бускетс
42’
  Месси
27’
Альба   Мартинес
24’
Лухан   Авилес
12’
Интер Майами
Устари, Альба, Аллен, Лухан, Фрэй, Сеговия, Бускетс, Редондо, Альенде, Суарес, Месси, Риос, Авилес, Фалькон, Мартинес, Вейгандт, Кремаски, Афонсо, Обандо, Пико
Запасные: Риос, Вейгандт, Афонсо, Пико, Фалькон, Мартинес, Авилес, Кремаски, Обандо
1тайм
Монреаль Импэкт:
Сируаз, Petrasso, Кэмпбелл, Neal, Уотермэн, Loturi, Салиба, Пирс, Sealy, Овусу, Вриони, Бреза, Dawid Bugaj, Крэйг, Álvarez Amador, Кларк, Yuri Aleksandr Guboglo, Пьет, Owen Graham-Roache, Jules-Anthony Vilsaint
Запасные: Риос, Вейгандт, Афонсо, Пико, Фалькон, Мартинес, Авилес, Кремаски, Обандо
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица МЛС

Статистика МЛС

«Краснодар» – чемпион. Вы рады?72137 голосов
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Нет 😢Зенит
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
logoМонреаль Импэкт
logoАтланта Юнайтед
logoОрландо Сити
logoМЛС
logoИнтер Майами
logoЛионель Месси
logoАлексей Миранчук
logoЛуис Суарес
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