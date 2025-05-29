Матч окончен
МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Монреалем», гол и ассист Миранчука помогли «Атланте» одолеть «Орландо»
В МЛС прошли очередные матчи.
В ночь на четверг «Интер Майами» обыграл «Монреаль Импэкт» (4:2), на счету Лионеля Месси и Луиса Суареса по 2 гола и 1 ассисту.
«Атланта Юнайтед» одолела дома «Орландо Сити» (3:2), Алексей Миранчук набрал 1+1.
МЛС
Регулярный чемпионат
МЛС. Регулярный чемпионат
28 мая 23:30, Мерседес-Бенц Стэдиум
Завершен
3 - 2
МЛС. Регулярный чемпионат
28 мая 23:30, Chase Stadium
Завершен
4 - 2
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
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