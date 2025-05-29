МЛС. Дубли Месси и Суареса принесли «Интер Майами» победу над «Монреалем», гол и ассист Миранчука помогли «Атланте» одолеть «Орландо»

В МЛС прошли очередные матчи.

В ночь на четверг «Интер Майами » обыграл «Монреаль Импэкт » (4:2), на счету Лионеля Месси и Луиса Суареса по 2 гола и 1 ассисту.

«Атланта Юнайтед » одолела дома «Орландо Сити » (3:2), Алексей Миранчук набрал 1+1.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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