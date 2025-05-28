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Совет ISU рассмотрит вопрос перехода Вероники Жилиной в Азербайджан 4-5 июля

Совет ISU рассмотрит переход Вероники Жилиной в Азербайджан 4-5 июля.

13 мая исполком Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) отказал спортсменке в переходе. Международный союз конькобежцев (ISU) пока не принимал решений по этому вопросу. 

«В случае положительного решения совета Жилиной потребуется только получить специальный сертификат от ISU, дающий право выступать на международных соревнованиях. Учитывая, что фигуристка уже является гражданкой Азербайджана, этот вопрос должен решиться положительно», – сообщил источник «Р-Спорта». 

В случае одобрения Жилина сможет выступать за новую страну в следующем сезоне, а также получит шанс побороться за путевку на Олимпиаду-2026 на отборочном турнире в Пекине.

Ученице Плющенко срезали переход в Азербайджан. Минус шанс на Олимпиаду для Жилиной

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Р-Спорт
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