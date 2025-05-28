Ташуев подал в отставку после поражения «Ахмата» от «Урала» в первом стыковом матче

«Ахмат» остался без главного тренера.

Клуб сообщил о том, что Сергей Ташуев , работавший с командой с 2024 года, подал в отставку после поражения от «Урала » (1:2) в первом стыковом матче.

«Готовить команду ко второму поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко », – говорится в сообщении.

«Ахмат» проиграл первый стык – со спорным судейством. Но может остаться в РПЛ при любом исходе