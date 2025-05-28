Ташуев подал в отставку после поражения «Ахмата» от «Урала» в первом стыковом матче
«Ахмат» остался без главного тренера.
Клуб сообщил о том, что Сергей Ташуев, работавший с командой с 2024 года, подал в отставку после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче.
«Готовить команду ко второму поединку будет тренерский штаб во главе с Федором Щербаченко», – говорится в сообщении.
«Ахмат» проиграл первый стык – со спорным судейством. Но может остаться в РПЛ при любом исходе
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Ахмата»
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