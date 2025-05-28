Доменико Кришито: «Зенит» остается европейским топ-клубом. Такая команда обязательно должна играть в Лиге чемпионов»

Доменико Кришито назвал «Зенит» одним из сильнейших клубов Европы.

– «Зенит » как был, так и остается сильнейшим клубом в России и Европе.

– Как клуб может быть одним из сильнейших в Европе, не принимая участия в еврокубках?

– Несмотря на то что российские команды отстранены от международных турниров, на мой взгляд, «Зенит» продолжает оставаться европейским топ-клубом.

– Когда случится возвращение России в мировой футбол?

– Я не знаю, когда ФИФА и УЕФА вернут Россию в официальные соревнования, но считаю, что такой клуб, как «Зенит», обязательно должен выступать в Лиге чемпионов.

У петербуржцев есть все для соперничества с сильнейшими европейскими командами – высококлассные игроки, профессиональный персонал, современная инфраструктура и один из лучших стадионов мира, – сказал бывший защитник «Зенита» и сборной Италии.