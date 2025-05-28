Мостовой о Карпине и «Динамо»: «А сборную кто будет тренировать? Ни в одной стране Европы совмещения нет. Зачем сидеть на двух стульях?»

Александр Мостовой выступил против совмещения Валерия Карпина в клубе и сборной.

Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России близок к назначению в «Динамо ».

«А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с «Ростовом» после этого – ни к чему хорошему это не привело.

Если Карпин планирует возглавить «Динамо», то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей, что ли, нет? Совмещения не должно быть», – сказал бывший игрок сборных СССР и России.