Мостовой о Карпине и «Динамо»: «А сборную кто будет тренировать? Ни в одной стране Европы совмещения нет. Зачем сидеть на двух стульях?»
Александр Мостовой выступил против совмещения Валерия Карпина в клубе и сборной.
Ранее появилась информация, что главный тренер сборной России близок к назначению в «Динамо».
«А сборную России кто будет тренировать? Совмещение ни в одной европейской стране не практикуется и не должно такого быть. Мы же увидели, что произошло с «Ростовом» после этого – ни к чему хорошему это не привело.
Если Карпин планирует возглавить «Динамо», то должен оставить сборную. Зачем сидеть на двух стульях? У нас людей, что ли, нет? Совмещения не должно быть», – сказал бывший игрок сборных СССР и России.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: «Спорт-Экспресс»
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