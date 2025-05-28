Деку встретился с агентом Рэшфорда. Форвард «МЮ» мечтает играть за «Барсу», его могут арендовать с правом выкупа
«Барселона» рассматривает подписание Маркуса Рэшфорда.
По информации Diario Sport, в среду спортивный директор каталонцев Деку встретился с агентом Рэшфорда, чтобы обсудить возможный переход форварда «МЮ». Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик также одобрил подписание игрока, который, как сообщается, мечтает играть за сине-гранатовых.
«Барселона» рассматривает подписание Маркуса на правах аренды с правом выкупа. При этом отмечается, что изначально каталонцы рассматривали кандидатуру Луиса Диаса из «Ливерпуля», однако его поодписание считают трудноосуществимым.
Вторую половину сезона-2024/25 Рэшфорд провел в «Астон Вилле» на правах аренды. Со статистикой 27-летнего англичанина можно ознакомиться здесь.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Diario Sport
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