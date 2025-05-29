НБА. Финал Западной конференции. «Оклахома» закрыла серию с «Миннесотой» разгромом в 5-м матче
Сегодня состоится 5-й матч финальной серии Западной конференции НБА.
«Оклахома» на своей площадке завершила серию с «Миннесотой» (4-1).
Финал Западной конференции
Пятый матч
«Оклахома» выиграла серию – 4-1.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Кто больше всех разочаровал в плей-офф-2025?1158 голосов
Харден
Тейтум
Грин
Ривз
Эдвардс
Морэнт
Кузма
Кто-то другой
Никто, все выступили на своем уровне
Опубликовал: Геннадий Ильин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости