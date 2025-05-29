НБА. Финал Западной конференции. «Оклахома» закрыла серию с «Миннесотой» разгромом в 5-м матче

Сегодня состоится 5-й матч финальной серии Западной конференции НБА.

«Оклахома» на своей площадке завершила серию с «Миннесотой » (4-1).

НБА

Плей-офф

Финал Западной конференции

Пятый матч

«Оклахома» выиграла серию – 4-1.

ПРИМЕЧАНИЕ : время начала матча – московское.