Ролан Гаррос. Самсонова, Соболенко, Швентек, Рыбакина, Паолини, Чжэн, Свитолина вышли в 3-й круг, Шнайдер, Потапова выбыли
Диана Шнайдер проиграла Даяне Ястремской во втором круге «Ролан Гаррос».
Анастасия Потапова уступила Юлии Стародубцевой, Людмила Самсонова обыграла Лейре Ромеро Гормаз.
Арина Соболенко прошла Жиль Тайкманн, Ига Швентек – Эмму Радукану.
Сетка здесь.
«Ролан Гаррос»
Париж, Франция
25 мая – 8 июня 2025
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 56 352 000 евро
Открытые корты, грунт
Второй круг
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Спортс’‘
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